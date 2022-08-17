Назван эффективный способ усилить торговлю России Глава Китайского общества Петербурга Чжиган заявил, что для усиления торговли РФ нужно наладить логистику и коммуникацию с КНР

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Для того, чтобы усилить торговлю России, необходимо увеличить товарооборот с Китаем, а также наладить логистику и коммуникацию между бизнесами двух стран, заявил глава Китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган, передает «Экономика сегодня». По его словам, эти меры благоприятно поспособствуют развитию как экономики России, так и Китая.

Российско-китайским деловым отношениям нужны реальные инвестиции, развитие торговли и логистики. Здесь имеются проблемы — транспортная и финансовая логистика сейчас не в состоянии решать некоторые вопросы. <...> У наших стран есть реальные возможности для продвижения товарооборота, за которым должны пойти инвестиции, — рассказал Чжиган.

Также он уточнил, что одним из основных препятствий для развития товарооборота является пандемия коронавируса. Именно из-за нее затруднено перемещение людей между странами, и, соответственно, традиционная торговля.

Ранее руководитель департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что товарооборот между Россией и Китаем растет колоссальными темпами. По его словам, за 20 лет Москва и Пекин выстроили комплексную систему двусторонних связей самых разных уровней — от высшего до регионального в различных сферах и секторах.