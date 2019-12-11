Как правило, при таком широком освещении и Road Show вокруг IPO происходит ажиотаж, из-за чего после размещения акции обычно сильно растут в цене. Однако в дальнейшем есть высокий риск того, что в итоге цена бумаг может резко скорректироваться, как это было ранее на других крупных размещениях (Facebook, Alibaba и др.). Вероятнее всего, коррекция составит 20–​40%, после чего будет происходить консолидация в течение двух кварталов, — говорит Авакян.