Начальник отдела инвестидей компании «БКС Брокер» Нарек Авакян назвал реакцию рынка вполне типичной для такого ажиотажного размещения, как сделала Saudi Aramco. По его словам, роста акций следовало ожидать.
Как правило, при таком широком освещении и Road Show вокруг IPO происходит ажиотаж, из-за чего после размещения акции обычно сильно растут в цене. Однако в дальнейшем есть высокий риск того, что в итоге цена бумаг может резко скорректироваться, как это было ранее на других крупных размещениях (Facebook, Alibaba и др.). Вероятнее всего, коррекция составит 20–40%, после чего будет происходить консолидация в течение двух кварталов, — говорит Авакян.
Ранее NEWS.ru сообщал, что акции Saudi Aramco, впервые вышедшие на биржу IPO, на момент открытия торгов подорожали на 10%. Также рост прокомментировал главный аналитик компании «Центр аналитики и финансовых технологий» (ЦАФТ) Антон Быков.
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