Набиуллина уверена, что мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

https://static.news.ru/photo/16c21e3a-b546-11ea-87a9-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уверена, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора не обернётся обесценением зарплат и сбережений граждан. Это связано с тем, что у российской экономики и финансовой системы был запас прочности к началу кризиса, вызванного COVID-19 и обвалом нефтяных котировок.

Правительство готовит общенациональный план восстановления экономики. Банк России со своей стороны перешёл к мягкой денежно-кредитной политике. Мы снизили ключевую ставку до 4,5% годовых. Кредитные ресурсы для предприятий и населения должны становиться дешевле. Благодаря итогам прошлых лет, доверию населения и бизнеса к ценовой стабильности, у нас сейчас есть возможность делать такие шаги без риска «инфляционной спирали», — сказала Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Ключевая ставка (КС) имеет важное значение для граждан, поскольку обычные банки зависят от кредитов ЦБ: чем ниже эта ставка, тем меньше проценты по ипотечным и другим кредитам. Через эту ставку Центробанк может влиять на уровень инфляции и сдерживать её. Но при резком снижении КС возникают инфляционные риски: кредиты становятся доступнее для населения, что вызывает спрос на товары, а значит и рост цен на них. Повышение зарплат в такой ситуации лишь выведет проблему на новый уровень, возникнет так называемая «инфляционная спираль».

Ранее NEWS.ru писал, что в апреле реальные зарплаты россиян впервые в 2020 году снизились. В годовом выражении, по данным Росстата, уменьшение составило 2%. При этом прежде доходы повышались.