МВФ пригрозил ростом общемирового госдолга до 99% ВВП

Общий суверенный государственный долг всех стран к концу нынешнего года приблизится к 99% мирового ВВП, бюджетный дефицит также достиг серьёзного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на статью главного экономиста МВФ Гиты Гопинат и директора департамента по бюджетным вопросам МВФ Витора Гаспара.

По данным экспертов, пандемия коронавируса привела к резкому росту показателей мирового долга и дефицита. Средний показатель общего дефицита бюджета по отношению к ВВП в 2021 году достиг 9,9% для стран с развитой экономикой, 7,1% для стран с формирующимся рынком и 5,2% для развивающихся стран. А к концу 2021 года глобальный государственный долг приблизится к 99% мирового ВВП.

Авторы статьи утверждают, что различия в возможности доступа к вакцинам и политической поддержке усиливают разрыв между более развитыми и менее развитыми экономиками. В условиях высокого дефицита и роста задолженности страны с ограниченным доступом к финансированию вынуждены балансировать между оказанием поддержки и сохранением финансовой стабильности. Если не ликвидировать этот разрыв, пандемия продолжит уничтожать рабочие места, нанося ущерб инвестициям, производительности и экономическому росту, подорвёт жизнь наиболее уязвимых слоёв населения и приведёт к росту крайней нищеты.

Ранее эксперт заявил, что вызванный превышением лимита госдолга возможный дефолт в США спровоцирует кризис в российской экономике. Нынешняя американская администрация намерена увеличить государственные расходы за счёт финансирования проектов развития американской инфраструктуры. Но если демократы готовы вложить в эти проекты несколько триллионов долларов, то республиканцы считают, что это финансово безответственная ситуация, поскольку уже сейчас валовый долг федерального правительства составляет рекордные 130% от ВВП страны, чего не было никогда в американской истории. Сложившаяся ситуация может напрямую влиять на экономику России.