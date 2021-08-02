Экономист предсказал негативное влияние дефолта в США на экономику России

Вызванный превышением лимита госдолга возможный дефолт в США спровоцирует кризис в российской экономике. Такое мнение в разговоре с порталом «ПолитРоссия» высказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Он считает, что сложившаяся ситуация для США является непростой, но неразрешимой назвать её нельзя. По его словам, основные проблемы могут быть вызваны не экономическими, а сугубо политическими причинами.

На сегодняшний день в Америке идёт некая политическая игра. Технически эту проблему решить довольно легко, что США неоднократно демонстрировали. Смысл состоит в том, что конгресс разрешает Минфину производить траты в течение определённого периода времени — как правило, это года два — чтобы потом уже зафиксировать накопленный долг и принять решение, продолжать такое накопление или нет, — сказал экономист.

Эксперт добавил, что сейчас всё упирается в планы администрации увеличить государственные расходы за счет финансирования проектов развития американской инфраструктуры. Васильев отметил, что демократы готовы принять их в максимально полном объёме, то есть вложить в эти проекты несколько триллионов долларов.

Республиканцы же считают, что это финансово безответственная ситуация, поскольку уже сейчас валовый долг федерального правительства составляет рекордные 130 % от ВВП страны, чего не было никогда в американской истории.

Васильев подчеркнул, что сложившаяся ситуация может напрямую влиять на экономику России. Он уточнил, что, хотя вложения нашей страны в американскую экономику не так уж и велики, но проблема госдолга США может сказаться негативно. Впрочем, это не является чем-то критичным, резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита государственного долга. Из этого следует, что его предельное значение опять начало действовать, что может привести к дефолту.

К концу июня совокупная задолженность почти достигла $28,5 трлн — $22 трлн плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Если американский конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Министерству финансов придётся идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.