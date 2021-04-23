Мутко: россияне вложили в новостройки 4 трлн рублей

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Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил о рекордных вложениях россиян в покупку строящегося сегодня в России многоквартирного жилья.

Так, на момент 19 апреля граждане приобрели 42 млн кв. м строящейся жилплощади на 4 трлн рублей.



Люди стали охотнее покупать квартиры в строящихся домах, — приводятся слова Мутко на сайте компании.

Он пояснил, что такой высокий спрос на недвижимость вызван рыночным снижением ставок по ипотеке и льготной программой на новостройки под 6,5% годовых. Кроме того, востребованность нового жилья обусловлена переходом на проектное финансирование и механизм счетов эскроу.

Ранее Мутко высказался за продление программы льготной ипотеки под 6,5%, однако при условии внесения изменений.