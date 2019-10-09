https://static.news.ru/photo/2ec2ed2e-ea86-11e9-b67e-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Свыше 70 млн кв. м жилья в РФ строятся без привлечения эскроу. Такую информацию озвучил вице-премьер Виталий Мутко на правительственном часе в Госдуме.

Из 117,5 млн кв. м [строящегося] жилья 72,1 млн кв. м достраиваются по старым правилам с гарантией Фонда дольщиков, а 20 млн кв. м — проекты, по которым будут использованы счета эскроу, — цитирует Мутко ТАСС .

Вице-премьер пояснил, что остальные стройки на 25,4 млн кв. м завершаются за счёт собственных средств девелоперов либо в ближайшее время перейдут на новую модель финансирования. Минстрой и ДОМ.РФ проводят мониторинг этих проектов в режиме онлайн.

На сегодня вопросы вызывают менее 0,3% проектов. Мы должны с субъектами вручную довести эти проекты, — добавил Мутко.

Как писал News.ru, по данным главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, на эскроу-счета по новой схеме финансирования долевого строительства привлечено 35 млрд рублей. По её словам, процесс перехода на проектное финансирование «идёт непросто, не без проблем». Однако она отметила, что несмотря на всю его сложность, Банк России сопровождает этот процесс. Застройщики заключили уже более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей.