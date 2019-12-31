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Тарифы на перевозки пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования увеличились в России с 1 января 2020 года на 3,5%. Что касается цен на билеты в вагонах купе, СВ и люкс, то там используется система динамического ценообразования.

При ней стоимость билетов имеет разный размер, который складывается с учётом сезона, дня недели, спроса и количества проданных билетов, сообщает «Интерфакс». Ранее NEWS.ru сообщал, что РЖД с 1 января 2020...