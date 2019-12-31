Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) на всей территории РФ увеличилась на 850 рублей, до 12 130 рублей в месяц. В кабинете министров считают, что данный шаг обойдётся стране почти в 21 млрд рублей.
Закон об изменении МРОТ подписал президент России Владимир Путин в конце декабря 2019 года, он вступил в силу 1 января,
Теперь МРОТ увеличен на 7,5%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что размер пенсии по старости в РФ вырос на одну тысячу рублей. Неработающие пенсионеры России с 1 января 2020 года станут получать повышенные пенсии. Их страховые пенсии проиндексированы выше уровня инфляции на 6,6% по сравнению с 2019 годом. На надбавку смогут рассчитывать почти 32 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда. Фиксированная выплата составит 5686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента — 93 рубля.
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