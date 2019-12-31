https://static.news.ru/photo/353bfe04-2c24-11ea-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Неработающие пенсионеры России с 1 января 2020 года станут получать повышенные пенсии. Их страховые пенсии проиндексированы выше уровня инфляции на 6,6% по сравнению с 2019 годом.

На надбавку смогут рассчитывать почти 32 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда. Фиксированная выплата составит 5686,25 рубля, стоимость пенсионного коэффициента — 93 рубля.

Для большинства неработающих пенсионеров индексация увеличит выплату не менее чем на одну тысячу рублей в месяц. Средний размер пенсии составит 16,5 тыс. рублей. При этом надбавка для каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемых выплат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне предпенсионного возраста, оставшиеся без работы, в 2020 году смогут получить повышенное пособие по безработице. Его размер может доходить до 11,2 тыс. рублей. Главным условием для того, чтобы россиянина зарегистрировали в качестве безработного, является его обязательное обращение в центр занятости населения по месту регистрации.