Молодые россияне боятся ипотеки

32% жителей России, родившихся в 1981 — 1996 годах, не хотят прибегать к ипотеке. Они боятся, что не смогут платить по счетам.
Такие выводы сделали эксперты «Райффайзенбанка»,
Среди жителей Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода чаще надеются на поддержку родителей: такой ответ дали 27% и 20% респондентов соответственно.
76% участников опроса сообщили, что планируют купить квартиру в будущем, ещё 20% хотят жить в частном доме. Это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которой повысилась привлекательность загородной жизни.
В онлайн-опросе приняли участие больше двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти российских городов.
Ранее NEWS.ru писал, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
При этом риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.
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