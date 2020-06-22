Молодые россияне боятся ипотеки

https://static.news.ru/photo/c909d114-c6ef-11e9-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

32% жителей России, родившихся в 1981 — 1996 годах, не хотят прибегать к ипотеке. Они боятся, что не смогут платить по счетам.

Такие выводы сделали эксперты «Райффайзенбанка», передаёт «Коммерсант». Наибольшее число людей, которые дали такой ответ, живут в Санкт-Петербурге и Перми, наименьшее — в Москве.

Среди жителей Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода чаще надеются на поддержку родителей: такой ответ дали 27% и 20% респондентов соответственно.

76% участников опроса сообщили, что планируют купить квартиру в будущем, ещё 20% хотят жить в частном доме. Это может быть связано с пандемией коронавируса, из-за которой повысилась привлекательность загородной жизни.

В онлайн-опросе приняли участие больше двух тысяч человек в возрасте 24-38 лет из десяти российских городов.

Ранее NEWS.ru писал, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

При этом риелторы ожидают роста цен на жильё в России из-за снижения Центробанком ключевой ставки на один процентный пункт. Об этом заявил директор агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов.