Мишустину предложили отменить для бедных плату за услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/d65ba724-1267-11eb-aedc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полностью компенсировать расходы на услуги ЖКХ семьям, в которых доход на человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже, предлагают в Общероссийском народном фронте (ОНФ). Инициатива уже направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Об этом сообщает газета «Известия». Замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький считает несправедливой нынешнюю ситуацию с субсидиями на оплату ЖКУ. По его словам, россияне получают субсидии, если доля расходов на оплату ЖКУ в семейном бюджете превышает предельно допустимую. Однако в разных субъектах такая доля отличается. Так, в 35 регионах она составляет 22%, в семи — 15% и ниже. При этом Конституция гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства.

В ОНФ предлагают компенсировать 100% расходов на услуги ЖКХ семьям, где доходы на человека не превышают прожиточный минимум. По словам Беленького, сейчас эта величина равна 12,1 тыс. рублей, а доходы на таком уровне или ниже в стране имеют около 6 млн семей.

Эти граждане фактически не имеют свободных средств на оплату ЖКУ. Расходы на субсидии могут составить 142 млрд рублей ежегодно из бюджетов всех уровней, — отметил Беленький.

Он добавил, что льготы в России рассчитываются только на оплату 18 кв. м на человека, даже если площадь жилья больше. ОНФ предлагает увеличить этот норматив до 25 кв. м, что поможет большему числу россиян. По мнению опрошенных изданием экспертов, такие меры являются весьма затратными и они могут оказаться неподъёмными для бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ дополнительно выделяет 35 млрд рублей на поддержку безработных. Как заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабинета министров Михаил Мишустин, уже подписано соответствующее распоряжение. Премьер подчеркнул, что правительство продолжает оказывать поддержку людям, потерявшим работу, в том числе и из-за пандемии коронавируса. По словам Мишустина, им назначалось максимальное пособие по безработице, кроме того, предоставлялись также выплаты на несовершеннолетних детей.