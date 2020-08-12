Мишустин заявил о росте производства меди после запуска Баимского ГОКа

https://static.news.ru/photo/79103b66-dd1f-11ea-af60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Премьер Михаил Мишустин заявил об увеличении производства меди в России на 15–20% после запуска Баимского ГОКа на Чукотке. Об этом глава правительства рассказал на совещании, посвящённому ходу строительства комбината.

По словам Мишустина, зона производства комбината входит в пятёрку самых крупных месторождений в мире, там есть значительные запасы не только меди, но и золота, серебра, молибдена, пишет ТАСС. Производство последнего с запуском горно-обогатительного комбината вырастет на 80%.

Разработка месторождения позволит поддержать развитие всего округа и положительно скажется на таких задачах, как увеличение грузооборота Северного морского пути, Арктики в целом.

Строительство должно идти с соблюдением всех природоохранных норм, требований по охране жизни и здоровья людей, подчеркнул Мишустин. Производственные процессы будут максимально автоматизированы из-за сложных климатических условий, планируется применение современных технологических решений. И если они окажутся успешными, то этот опыт строительства и производства будет применяться при разработке других месторождений в сложных климатических условиях.

Премьер добавил, что для запуска строительства ГОКа нужна финансовая поддержка государства, в частности необходимы деньги на создание энергетической и транспортной инфраструктуры.

Есть различные мнения, различные варианты на этот счёт. Среди основных — сооружение СПГ-электростанции в морском порту и прокладка технологической дороги протяжённостью почти 430 км, — сказал Мишустин, пообещав подробно обсудить все варианты и выбрать оптимальный подход.

Это позволит определить и объём финансовой поддержки, и эффект, который дадут эти средства для региона, бизнеса и в целом для страны.

Строительство Баимского ГОКа для разработки одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений планируется завершить в 2026 году. Через два года после этого ГОК должен выйти на проектную мощность. Строительство комбината может привлечь в регион 360 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байкальская горная компания (БГК, является частью USM Holdings) раньше установленного срока начала разрабатывать медное Удоканское месторождение, находящееся на севере Забайкальского края. В указанном районе запасы меди достигают 26,7 млн тонн.