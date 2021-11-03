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Мишустин расширил список доходов, с которых можно удержать алименты

01:19, 04 ноября 2021
Мишустин расширил список доходов, с которых можно удержать алименты Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень доходов для удержания алиментов. Новый документ утверждён 2 ноября и опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, теперь алименты на несовершеннолетних детей можно взыскивать не только с официальной заработной платы, но и с окладов, сдельных зарплат, денежного довольствия и премий. В список попали гонорары, надбавки к тарифным ставкам и окладам, выплаты, связанные с условиями труда, вознаграждения педагогам за классное руководство и денежные выплаты врачам.

Взыскать алименты теперь можно с доходов от старательской деятельности, предпринимательства, сдачи в аренду недвижимости, вкладов, дивидендов. Удержание будет производиться со всех видов пенсий, стипендий, пособий, материальной помощи, государственных компенсаций и налогового вычета.

Ранее сообщалось, что загранпаспорта будут изымать у злостных неплательщиков алиментов, накопивших суммы от 10 тысяч рублей. Соответствующие поправки в закон о порядке выезда из РФ Госдума должна была рассмотреть в октябре.

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