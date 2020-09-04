16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на расселение аварийных домов

00:40, 04 сентября 2020 10
Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Российский премьер Михаил Мишустин поручил выделить на переселение граждан из аварийного жилья дополнительные средства из резервного фонда.

Такие меры позволят в течение ближайших лет дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни людей квадратных метров, уточнили в кабмине.

На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства, — говорится в сообщении.

Дополнительно премьер выделил 180 млн рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований по сейсмической безопасности. Этот вопрос он ранее, во время своей рабочей поездки на Дальний Восток, обсудил с исполняющим обязанности главы региона Владимиром Солодовым.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России выделило дополнительные 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот из 10 регионов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео