Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на расселение аварийных домов

https://static.news.ru/photo/42cfc9fc-ee2e-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma/via Globallookpress.com

Российский премьер Михаил Мишустин поручил выделить на переселение граждан из аварийного жилья дополнительные средства из резервного фонда.

Такие меры позволят в течение ближайших лет дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни людей квадратных метров, уточнили в кабмине.

На решение проблемы аварийного жилищного фонда будет выделено 50 млрд рублей. Средства поступят из резервного фонда правительства, — говорится в сообщении.

Дополнительно премьер выделил 180 млн рублей Камчатскому краю на завершение строительства многоквартирных домов с учётом требований по сейсмической безопасности. Этот вопрос он ранее, во время своей рабочей поездки на Дальний Восток, обсудил с исполняющим обязанности главы региона Владимиром Солодовым.

Как писал NEWS.ru ранее, правительство России выделило дополнительные 2,3 млрд рублей на жильё для детей-сирот из 10 регионов РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.