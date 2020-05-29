Мишустин: Работу над соглашением о свободной торговле в СНГ надо ускорить

https://static.news.ru/photo/d51eeb3a-a19e-11ea-b227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Корнев/РИА Новости

Все торговые барьеры на пространстве СНГ должны быть сняты,. Это позволит повысить экономическую интеграцию для противодействия негативным последствиям пандемии. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам российского политика, коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на экономику стран СНГ.

В этих условиях особую значимость приобретает наращивание сотрудничества в торгово-экономической сфере, — считает Мишустин.

Если активизировать усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, обеспечить эффективное функционирование зоны свободной торговли СНГ, углубить взаимодействия в области транспорта, то можно устранить негативные последствия от кризиса, который был вызван COVID-19. Для этого надо ускорить работу над соглашением о свободной торговле.

Кроме того, глава правительства РФ считает, что государствам СНГ необходимо сокращать зависимость от конъюнктуры на мировых энергетических рынках. Снижение нефтяных цен негативно сказалось на многих странах — участницах этой организации, поэтому необходимо активнее развивать торговый сектор. Всё это уже отражено в проекте Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин провёл рабочую встречу с руководителем Счётной палаты Алексеем Кудриным. Они обсудили социально-экономическую ситуацию в стране и основные направления деятельности высшего органа финансового контроля.