Мишустин: нацплан по экономике предполагает рост числа электронных услуг

https://static.news.ru/photo/61e3d054-c106-11ea-9622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных государственных услуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

Подготовленный правительством РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления, — сказал Мишустин.

Глава кабмина также добавил, что одной из важнейших задач в нынешних условиях является защита киберпространства.

Cyber Polygon 2020 — международный онлайн-тренинг по кибербезопасности. Основной темой видеоконференции является предотвращение «цифровой пандемии», которая может произойти в связи с высокими темпами глобальной цифровизации. В рамках трансляции выступят глава Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, генсек Интерпола Юрген Шток, председатель наблюдательного совета Центра кибербезопасности ВЭФ Троелс Ортинг, а также первые лица ICANN, Visa, IBM и других организаций.

Ранее Мишустин заявил, что весной 2020 года в РФ возросло число киберпреступлений. По его словам, злоумышленники используют технологии подмены номера, а также фишинговые письма для обмана россиян, писал NEWS.ru.