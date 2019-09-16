https://static.news.ru/photo/6e6eb924-d809-11e9-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK

Сокращение добычи саудовской нефти привело к серьёзному росту цен на нефть на открытии торгов.

Максимум роста доходил до 19%, в среднем чёрное золото подорожало на 12–13%. Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent стоили $67,8 и росли до $71.62 против $60,15 на предыдущем закрытии. Марка WTI поднялась до $60,09, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть. Саудовские чиновники пытаются убедиться в том, что рынок не будет испытывать дефицит, пока нефтеперерабатывающие заводы не войдут в обычный режим работы.