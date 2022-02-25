Минсельхоз РФ заявил о минимальных рисках нехватки продовольствия в России

Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, включая зерно и продукты его переработки, мясную и рыбную продукцию, сахар, растительное масло, овощи и фрукты. Как сообщается на сайте Минсельхоза РФ, потребность в импортных товарах незначительна и в основном приходится на продукцию, которую не производят в России в силу климатических условий. При этом российские импортёры работают с широким кругом поставщиков из других стран.

Таким образом, внутренний рынок надёжно защищён, а риски для продовольственной безопасности исключены, — подчеркнули в министерстве.

Ранее руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предположил, что рост мировых цен на продовольствие неизбежно отразится и на российском рынке, поскольку на него продолжают оказывать влияние такие факторы, как обесценивание рубля, подорожание бензина и перевозок, рост тарифов естественных монополий, а также зависимость аграриев от импортных удобрений, запчастей и семенного материала. Решить проблему он предлагает, ограничив наценку на продукты для ретейла до 15% вместо нынешних 200–300%.

До этого заместитель правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов заявил, что в России нет предпосылок к снижению цен на продукты питания. По его словам, производители пытаются сдерживать рост себестоимости продуктов питания на протяжении пандемии. Однако на рост цен влияют нарушение поставок и контрактов, удорожание импортных составляющих и увеличение стоимости логистики, упаковки и сырья.