Минсельхоз может отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна

https://static.news.ru/photo/59870090-8652-11eb-b3aa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказаться от вмешательства в регулирование экспорта зерна из РФ готов Минсельхоз. Но для этого ситуация на рынке зерна должна нормализоваться, считает глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Как только ситуация стабилизируется, мы готовы будем рассмотреть разные другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе и исключая вообще какое бы то ни было вмешательство, — цитирует его «Интерфакс».

Министр подчеркнул, что сейчас ведомство вынуждено заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь объём российского зерна. Это необходимо, чтобы скорректировать внутренние цены, поскольку они росли вслед за ценами мирового рынка, «чтобы граждане могли покупать продукты по приемлемым ценам».

С 15 февраля в РФ действует квота на экспорт зерна в объёме 17,5 млн тонн. Экспорт пшеницы облагается пошлиной в размере €50 за тонну, кукурузы — €25 за тонну, ячменя — €15 за тонну.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж. За границу ушло 79 млн тонн сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.

Российский экспорт впервые в новейшей истории превысил импорт. Причём треть поставок пришлась на зерно. Продовольствие у России покупали 150 стран, больше других — Китай (13% от всех поставок), Турция (10%) и Казахстан (7%).

Эксперты, опрошенные агентством, отмечают, что в 2021 году повторить показатели прошлого года вряд ли получится. Рост поставок за рубеж сдерживают меры, которые введены для стабилизации цен на продукты внутри России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что агентство Bloomberg включило Россию в перечень «горячих точек», где цены на продукты «заставляют людей волноваться». По мнению издания, рост стоимости продуктов является серьёзным риском для властей, так как может спровоцировать протесты, а крупнейшим ретейлерам России уже приказали заморозить цены на некоторые продукты.