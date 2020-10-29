Минпромторг выделит 13 млрд руб. на программы по продаже автомобилей

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Минпромторг планирует в будущем году выделить не менее 12,7 млрд рублей на программы по льготному приобретению автомобилей.

В 2021 году мы продолжим реализацию системных мер господдержки автопрома, в частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать около 90 тысяч автомобилей, а на программу льготного лизинга 3,8 млрд рублей, это примерно 7,6 тысячи автомобилей, — приводит РИА Новости слова начальника департамента автопрома Минпромторга Дениса Пака.

Он подчеркнул, что указанный объём выделенных средств — отправная точка, общий объём финансирования программ может быть увеличен.

В России существуют две государственные программы по льготному автокредитованию — это «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Весной 2020 года правительство расширило действие программ на семьи с одним и более несовершеннолетним ребёнком, а также на работников государственных медучреждений.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, спрос на новые автомобили упал настолько, что их продажи в России по итогам 2020 года снизятся на 25–30%.