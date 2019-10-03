https://static.news.ru/photo/0b0d9e9a-e5ab-11e9-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минпромторг РФ предложил не повышать утилизированный сбор для подержанных автомобилей (старше трёх лет) при новой индексации.

В настоящее время сбор на подержанные легковые машины с двигателями свыше 1 л и не более 2 л составляет 313,8 тысячи рублей.

Министерство, в частности, предлагает провести новую индексацию утильсбора с 1 января 2020 года. Базовые ставки останутся на прежнем уровне: 20 тысяч рублей для легковушек и 150 тысяч рублей для коммерческих авто.

Однако изменятся повышающие коэффициенты, зависящие от типа транспортного средства, его возраста и объёма двигателя, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Как ранее писал News.ru, в сентябре Министерство промышленности и торговли разработало и направило в правительство предложение по повышению ставки утилизационного сбора с 1 января 2020 года.