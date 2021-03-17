Силуанов рассказал о проекте новых правил инвестирования из ФНБ

https://static.news.ru/photo/ac75b3ec-872d-11eb-b490-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые критерии инвестирования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) предполагают, в частности, что их доля не должна превышать 25% от объёма проекта. При этом сам объём займа не может быть выше 40%. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Мы говорим о том, что от объёма проекта участие ФНБ должно быть не более 25%, объём заёмных средств не более чем 40%, мы говорим о том, что, действительно, должны быть проекты, которые создают дополнительные рабочие места, новую экономику, и так далее, — приводит слова главы Минфина ТАСС.

Силуанов при этом считает, что кабмин вскоре примет новые правила инвестирования ФНБ. Если быстро сделать это не получится, то придётся пока работать по старым правилам, которыми руководствовались в прошлые годы, когда размещали средства ФНБ.

В правительстве действительно подготовлены новые правила. Они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены, — пояснил министр.

Силуанов отметил, что действующие критерии, конечно, менее современные, но в любом случае ведомство предусматривает участие ФНБ в проектах, в которых в первую очередь заинтересованы предприниматели. При этом инвестиционные проекты, уточнил глава Минфина, могут получить финансирование из ФНБ уже в первом полугодии 2021 года, а может и раньше. Перечень таких проектов уже составлен, уточнил Силуанов.

NEWS.ru писал, что финансовый объём нарушений и недостатков в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности в России в прошедшем году составил 124,9 млрд рублей. По материалам, направленным в Генпрокуратуру, аудиторы Счётной палаты обеспечили возврат средств в бюджет на сумму в 5,585 млрд рублей.