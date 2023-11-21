Минфин хочет повысить ключевую ставку: что будет с инфляцией и ценами Силуанов: без повышения ставки в России начнется разгон инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя бюджетная политика нравится не всем, однако без повышения ключевой ставки в России неизбежен разгон инфляции, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Что будет с ценами, какой прогноз Банка России?

Что сказали в Минфине об инфляции

Глава министерства финансов считает, что повышение ключевой ставки необходимо.

«Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы», — заявил он.

Силуанов считает абсолютно оправданной жесткую бюджетную политику в условиях санкционных ограничений.

«Деньги очень нужны. Они нужны на все: и на социалку, и на обеспечение оборонной безопасности, и на технологическое развитие наше, на поддержку субъектов Российской Федерации. <...> Мы понимаем, что в этих условиях нужно выбрать приоритеты, проводить ответственную финансовую политику, так же как и Центральный Банк», — отметил министр.

Так, на фоне повышенной инфляции в Москве и Новосибирской области выросли цены на недвижимость из-за подорожавших стройматериалов, а в Воронежской и Ростовской — на продукты питания. В Мурманской области инфляция растет шестой месяц кряду.

Какие прогнозы власть дает по инфляции

ЦБ ухудшил прогноз об инфляции до 7–7,5% по итогам 2023 года вместо ожидавшихся 6–7%. Минэкономразвития полагает, что инфляция по итогам года составит 7,5%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ рассчитывает, что в 2024 году инфляция вернется к показателям в 4%.

Какая сейчас ключевая ставка

В конце октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 базовых пунктов — до 15% годовых. Это повышение стало четвертым подряд за полгода. До этого ставку повышали в июле, августе и сентябре.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключает, что ЦБ продолжит ужесточать денежно-кредитную политику и еще раз повысит ставку, если не будет признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий, пояснила она.

«Если ситуация будет развиваться по нашему базовому прогнозу, то ключевая ставка опустится ниже 10% в 2025 году, а в 2026 году она стабилизируется на тех уровнях, которые мы оцениваем как нейтральные. Наша оценка сейчас — это 6–7%», — уточнила она.

Отвечая на критику в адрес ЦБ в связи с повышением ключевой ставки до 15%, Набиуллина напомнила, что годовая инфляция в стране растет с июня и сейчас составляет больше 7%. И этот рост нельзя назвать «безобидным». Вот почему регулятор был вынужден пойти на непопулярные меры, тем самым предотвратив потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления, пояснила она.

Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с NEWS.ru допустила, что в случае снижения инфляции ЦБ может зафиксировать ставку на уровне 15% годовых и не повышать ее в первом квартале 2024 года, а к снижению перейти летом будущего года.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, вероятность того, что инфляция в 2024 году вернется к 4%, составляет менее 50%. «Если годовая инфляция закрепится ниже 6%, вероятно, ключевую ставку удастся постепенно снизить до 10–12%», — предположил собеседник NEWS.ru.

Рост кредитного сектора россияне увидят не раньше сентября 2024-го, считает старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский. Не стоит ожидать резкого возвращения на уровень ставок начала 2023 года, подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Это будет долгий и постепенный процесс. Возможно, что таких показателей (ставок, как в 2023-м. — NEWS.ru) мы достигнем только в 2025 году», — сказал он.

В худшем случае в 2025 году ставки по кредитам только начнут снижаться, добавил Рогачевский. Впрочем, российская экономика сталкивалась с подобным в 2014 и 2022 годах, хотя в последнем случае эти явления носили краткосрочный характер, граждан и бизнес поддерживали на плаву программы господдержки, заметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Вряд ли в следующем году доступность кредитования для граждан, в том числе ипотечного, вернется к состоянию предыдущих нескольких лет. Более вероятно, что это произойдет в лучшем случае в 2025 году», — отметил аналитик.

Читайте также:

Новый утильсбор: насколько подорожают в России смартфоны и планшеты

Какой сейчас курс доллара в РФ: что с ним будет до конца ноября

Банки снижают лимиты по кредитным картам: как этого избежать