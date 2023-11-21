Банки снижают лимиты по кредитным картам: как этого избежать Финэксперт Рогачевский: лимит по кредиткам может снизиться до 100 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские банки заметно сократили средний лимит по одобренным кредитным картам. В октябре он снизился до 104,4 тыс. руб. По мнению экспертов, это стало ответом на ужесточение регулирования со стороны ЦБ и повышение ключевой ставки. Сегодня столкнуться с подобной ситуацией может даже надежный и дисциплинированный заемщик. NEWS.ru рассказывает, как рассчитывается кредитный лимит по карте, от чего он зависит и что нужно делать, чтобы он не снижался.

Как снизился средний лимит по кредиткам

В октябре средний лимит по кредитным картам упал на 4%, до 104,4 тыс. руб., пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Это самое заметное падение показателя с марта кризисного 2022 года — тогда средний чек в этом сегменте «просел» сразу на 20,9%, до 66,8 тыс. руб.

Как отмечает издание, после пика кризиса рынок кредитных карт восстанавливался быстрыми темпами и уже к концу года стал обновлять рекорды. На этом фоне практически непрерывно рос и средний лимит по кредиткам — летом этого года он приблизился к 100 тыс. руб., а затем преодолел и этот порог.

Почему банки сокращают лимиты

Опрошенные РБК эксперты связывают снижение лимитов по картам с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. С 1 сентября для кредиторов были повышены макропруденциальные надбавки по необеспеченным займам (банкам стало невыгодно выдавать кредиты потребителям, которые тратят на обслуживание долгов больше половины своих доходов). А с 1 октября действуют новые, более жесткие макропруденциальные лимиты (МПЛ). Эти меры, затрагивающие в том числе и сектор кредитных карт, демотивируют банки и микрофинансовые организации (МФО) набирать заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, банки могли снижать средний лимит по кредиткам в ответ на повышение ключевой ставки, а вслед за ней и ставок по кредитам, так как эти факторы уже повышают долговую нагрузку россиян.

Как рассчитывается кредитный лимит

Кредитный лимит по карте — это максимальная сумма, которую банк готов выдавать клиенту в долг при пользовании кредитной картой. Ее можно потратить целиком или частями. При возврате потраченного первоначальной суммой можно пользоваться снова.

Кредитный лимит рассчитывается исходя из максимально возможного коэффициента предельной долговой нагрузки (ПДН). Последний рассчитывают как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу клиента. При этом банк будет смотреть и на кредитную историю потенциального заемщика.

Как правило, в договоре прописано право банка на одностороннее изменение кредитного лимита. По факту он может менять его как в момент одобрения заявки, так и в процессе обслуживания кредитной карты.

Будут ли банки и дальше снижать лимиты

Все будет зависеть от дальнейшего развития экономики, изменения ключевой ставки и объемов просроченных кредитов, говорит в беседе с NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Был выдан большой объем кредитов, а потом из-за непростой экономической ситуации стали чаще возникать просрочки», — объясняет она. По мнению эксперта, если ЦБ поднимет ключевую ставку еще раз (а это не отрицают в самом ЦБ), средний чек по кредитным картам за месяц может снизиться еще как минимум на 3%. В любом случае каждый банк будет решать в индивидуальном порядке — снижать лимит тому или иному заемщику или нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При стабилизации экономической ситуации лимиты по картам снова начнут расти, продолжает Ермилова. По ее словам, это может случиться уже весной-летом 2024 года.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, до конца года банки, скорее всего, не станут снижать лимит по кредиткам. Однако в январе — марте следующего года средний чек может упасть еще на 4%, до 100 тыс. руб., считает он. «Но это будет зависеть от тенденций в экономике», — уточняет собеседник NEWS.ru.

Что делать, чтобы вам не снизили лимит по карте

Не обременяйте себя новыми кредитами. Рост долговой нагрузки может послужить поводом для снижения лимита по уже выданной кредитке. Тем более что вся информация о займах (новых и уже погашенных) отображается в кредитной истории гражданина, и банки ее видят. А тот факт, что все долги обслуживались и обслуживаются без просрочек, банк может и не принять во внимание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не теряйте источник дохода. Потеря работы или значительной части дохода может стать еще одной причиной снижения лимита по кредитке.

Соблюдайте платежную дисциплину. Не допускайте просрочек не только по карте, но и по другим кредитам в других банках и займам в МФО. Вся информация о любых просрочках тоже попадает в кредитную историю. Ухудшение кредитной истории заставит банк задуматься о благонадежности заемщика.

Пользуйтесь кредиткой. Звучит странно, но иногда банк может снизить лимит по кредитке вплоть до нуля, если заемщик просто перестал ей пользоваться (давно не платил картой, не переводил и не снимал с нее деньги). От этого не защищены даже клиенты с хорошей кредитной историей, стабильным доходом и не допускающие просрочек. К слову, фактическое неиспользование карты не застрахует от возникновения задолженности по кредитке.

А что происходит с выдачей кредитов

Количество выданных кредитных карт сокращается вместе с лимитом. По данным бюро кредитных историй, в сентябре российские банки выдали около 2,25 млн кредиток, это более чем на 10% меньше по сравнению с августом. В октябре показатель снизился еще на 1,5%.

Кроме того, банки стали чаще отклонять заявки россиян на кредит наличными. Так, согласно исследованию «Сравни.ру», в начале октября такие кредиты одобряли только 19% обратившихся, то есть каждому пятому. И это самое низкое значение в 2023 году. Для сравнения: еще в сентябре уровень одобрения составлял 37,13%, а в августе — 48,5%.

Таким образом, по более чем 80% заявок на кредиты наличными в начале октября было отказано.

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