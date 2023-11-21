Силуанов объяснил необходимость повышения ключевой ставки Силуанов: без повышения ключевой ставки ЦБ разгон инфляции неизбежен

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Антон Силуанов

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) Центрального банка России и повышение ключевой ставки необходимы, чтобы избежать разгона инфляции, сообщил в ходе VIII Международного форума Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?» глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, в противном случае ускорение темпов роста цен на товары и услуги сильно ударит по финансам россиян.

Может быть, кому-то это и не нравится, что ставка повышается. Но нельзя сейчас раскручивать инфляционную спираль, поскольку это ударит по людям, по экономике, съест те доходы и завоевания, которых мы достигли в последние годы, — уточнил Силуанов.

Министр отметил, что считает правильным ужесточение ДКП со стороны Банка России. Он напомнил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления на страны необходимо ответственно проводить финансовую политику государства.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость одного процента инфляции для россиян обходится в 600 млрд рублей. Она отметила, что повышение ключевой ставки помогает сгладить последствия инфляции для благосостояния граждан страны.

Последнее и четвертое за 2023 год повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Банк России поднял ее до 15%. В ЦБ уточнили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и оно выше ожиданий регулятора.