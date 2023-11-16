В Центробанке назвали цену инфляции для россиян Набиуллина заявила о потере россиянами 600 млрд рублей за 1% роста цен в год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость одного процента инфляции для россиян обходится в 600 млрд рублей, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, повышение ключевой ставки помогает сгладить последствия инфляции для благосостояния граждан страны.

Назову одну цифру, которая показывает, насколько болезненна инфляция для граждан. Остатков на рублевых счетах, вкладах граждан и наличных в обращении на сегодня — чуть меньше 60 трлн рублей. Это значит, что цена каждого упущенного процента инфляции за год, то есть если мы допускаем на 1% инфляции больше, — это 600 млрд рублей из кармана людей, — сказала она.

Последнее повышение ключевой ставки произошло 27 октября. Тогда Банк России поднял ее до 15% в четвертый раз за год. Как уточнили тогда в ЦБ, текущее инфляционное давление значительно усилилось и оно выше ожиданий регулятора.

Набиуллина не исключила еще одного повышения ключевой ставки до конца декабря. При этом она отметила, что по мере снижения инфляции регулятор начнет снижать ставку уже в следующем году.

Финансовый аналитик Михаил Беляев порекомендовал собирающимся брать кредит россиянам воздержаться от этой идеи из-за высоких ставок. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время снижения ключевой ставки не ожидается. Кроме того, можно попытаться сыграть на обратной стороне повышения ключевой ставки: часть свободных денег следует вложить в банк под проценты, потому что ставки по депозитам также выросли.