https://static.news.ru/photo/16b3fc2c-ea82-11e9-828c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство готово отложить реформу налогового резидентства. Он подчеркнул, что вопросы «центра жизненных интересов» и «90–180 дней» будут продвигаться только после обсуждения их с крупным бизнесом на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министр отметил, что будет реализовано предложение уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов и граждан. Оно, вероятно, вступит в силу с 2021 года.

Минфин предложил сократить срок приобретения статуса налогового резидента России со 183 до 90 дней. Кроме того, ведомство выступило за то, чтобы относить к этой категории тех, чей «центр жизненных интересов» находится в стране, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что повышение коэффициента-дефлятора следует напрямую из Налогового кодекса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Таким образом чиновник объяснил намерение властей повысить единый налог на временный доход (ЕНВД) для малого бизнеса.