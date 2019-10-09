Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство готово отложить реформу налогового резидентства. Он подчеркнул, что вопросы «центра жизненных интересов» и «90–180 дней» будут продвигаться только после обсуждения их с крупным бизнесом на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей.
Министр отметил, что будет реализовано предложение уравнять ставку НДФЛ для нерезидентов и граждан. Оно, вероятно, вступит в силу с 2021 года.
Минфин предложил сократить срок приобретения статуса налогового резидента России со 183 до 90 дней. Кроме того, ведомство выступило за то, чтобы относить к этой категории тех, чей «центр жизненных интересов» находится в стране, передаёт «
Ранее News.ru писал, что повышение коэффициента-дефлятора следует напрямую из Налогового кодекса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Таким образом чиновник объяснил намерение властей повысить единый налог на временный доход (ЕНВД) для малого бизнеса.
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