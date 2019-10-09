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«Газпром» сможет с 2020 года напрямую поставлять газ крупным предприятиям на Украине после имплементации ею норм ЕС. Речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.

Как только мы внедрим европейские нормы <...> рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно...