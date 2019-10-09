Повышение коэффициента-дефлятора следует напрямую из Налогового кодекса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Таким образом чиновник объяснил намерение властей повысить единый налог на временный доход (ЕНВД) для малого бизнеса.
Министр сообщил, что индексация налоговых ставок происходит каждый год. Она связана с инфляционной динамикой, передаёт
Ранее News.ru писал, что МЭР предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Ведомство хочет поднять ЕНВД, торговый сбор и патент.
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