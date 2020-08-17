Миллиардер Уоррен Баффет отказался верить в американскую экономику

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Компания американского миллиардера Уоррена Баффета выкупила 21 млн акций золотодобывающего предприятия Barrick Gold за $562 млн, а также сократила присутствие в банковском секторе США.

Бизнесмен продал акции JPMorgan, снизив свою долю на 60%, также он избавился от акций Goldman Sachs на сумму в $296 млн. Компания Баффета сократила вложения в PNC на 42%, в Wells Fargo — на 27%, а в Bank of New York Mellon — на 9%.

Эксперты Market Watch напомнили , что ранее миллиардер считал золото «бесполезной» инвестицией, поскольку металл не может сравниться с «американским характером». Но позже мнение миллиардера изменилось и он перестал верить в американскую экономику. Баффет снизил свою долю в банках, которые являются основой кредитной экономики США.

Журналисты CNBC считают сделку бизнесмена ротацией в секторе. Они отмечают, что на протяжении июля и августа доля бизнесмена в Bank of America достигла уровня в 11,9%.

За второй квартал 2020 года общая сумма портфеля Баффета увеличилась на $34,5 млрд. Миллиардер компенсировал свои убыточные сделки ростом акций Apple. Они занимают более 40% в структуре портфеля.

NEWS.ru писал, что в мае холдинг Баффета распродал акции американских авиакомпаний. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.