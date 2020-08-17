Миллиардер Уоррен Баффет отказался верить в американскую экономику

Компания американского миллиардера Уоррена Баффета выкупила 21 млн акций золотодобывающего предприятия Barrick Gold за $562 млн, а также сократила присутствие в банковском секторе США.
Бизнесмен продал акции JPMorgan, снизив свою долю на 60%, также он избавился от акций Goldman Sachs на сумму в $296 млн. Компания Баффета сократила вложения в PNC на 42%, в Wells Fargo — на 27%, а в Bank of New York Mellon — на 9%.
Эксперты Market Watch
Журналисты CNBC
За второй квартал 2020 года общая сумма портфеля Баффета увеличилась на $34,5 млрд. Миллиардер компенсировал свои убыточные сделки ростом акций Apple. Они занимают более 40% в структуре портфеля.
NEWS.ru писал, что в мае холдинг Баффета распродал акции американских авиакомпаний. Это произошло на фоне пандемии коронавируса.
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