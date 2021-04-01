МИД потребовал соблюдать нормы мореплавания в зоне «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e9cfb35a-9380-11eb-b7a3-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Москва рассчитывает, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода «Северный поток — 2» будут строго соблюдаться и никакие действия, препятствующие этому строительству, предприниматься не будут. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон, — сообщил ТАСС Грушко.

Он также выразил уверенность, что этот проект будет реализован до конца 2021 года и многие годы будет оставаться «символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС».

В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта, — добавил замминистра иностранных дел РФ.

Как писал NEWS.ru, опубликовано фото неопознанной подлодки, которая едва не сорвала якорную систему российского трубоукладчика «Северного потока — 2» «Фортуна». Утром 1 апреля компания — оператор строительства газопровода сообщила о провокациях со стороны военных кораблей в районе проведения работ трубоукладчика. Речь шла о явно спланированных и подготовленных провокациях как с использованием рыболовецких судов, так и военных кораблей, подлодок и самолётов. В компании считают, что единственной целью подобных действий было препятствование осуществлению проекта. Там отметили, что «это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», с учётом того, что «Северный поток — 2» — это экономический, а не военный проект.