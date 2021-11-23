МИД Китая осудил санкции США против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге прокомментировал введение новых санкций США в отношении участников проекта «Северный поток — 2». По его словам, Пекин осуждает применение любых односторонних санкций, делающих коммерческие проекты мишенью для осуществления политических целей, передаёт РИА Новости.

Китай выступает против политизации коммерческих проектов и введения незаконных односторонних санкций, эта позиция является последовательной и чёткой, — заявил дипломат.

Введённый новый пакет санкций США в отношении компании Transadria, размещённой на Кипре, а также судна под флагом России Marlin, которые также выполняют работы в рамках «Северного потока — 2», вступили в силу в минувший вторник. После этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона и впредь будет реализовывать санкции против данного проекта.

Реакцией главы МИД РФ Сергея Лаврова стало заявление о том, что Запад во главе с США применяет санкции по поводу и без, а данная ситуация была названа «вопиющим примером такого поведения».

Строительство «Северного потока — 2» предполагает прокладку газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность его должна составить 55 миллиардов кубометров топлива в год. Главным противником проекта являются США, цель которых — продвинуть в ЕС свой сжиженный природный газ. Также против выступает Украина, которая боится потерять транзит. Первые санкции против проекта были введены США в декабре, когда были выдвинуты требования от компаний немедленно прекратить работы по прокладке газопровода.

Ранее сообщалось о том, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. При этом данное решение могло быть связано с политической ситуацией.