МИД ФРГ осудил новые санкции США против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/53bb654e-bb72-11ea-b456-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

ФРГ считает новые санкции Соединённых Штатов Америки против российского газопровода «Северный поток — 2» неприемлемыми. Их целью является остановка проекта, заявил 1 июля 2020 года статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен во время заседания комитета бундестага по экономике и энергетике.

Речь идёт здесь, как часто представляется, не о германо-американском вопросе, речь идёт о европейском суверенитете. <...> Дальнейший эффект от санкций затрагивает нашу внешнеполитическую дееспособность: несогласованные санкции наносят ущерб совместной политике в отношении России, — резюмировал дипломат.

В ведомстве считают, что давление со стороны Белого дома является вмешательством во внутреннюю политику Евросоюза и может нанести ущерб скоординированным действиям стран ЕС в отношении РФ, пишет ТАСС со ссылкой на МИД Германии.

Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер оценил готовящиеся в Вашингтоне санкции против «Северного потока — 2». По его словам, введение новых ограничений станет «намеренным расторжением Трансатлантического партнёрства».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Ранее американские конгрессмены внесли параллельный законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии, он содержит более мягкие санкции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией, писал NEWS.ru.