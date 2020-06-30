Шрёдер объяснил, к чему приведут санкции против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/f739e390-bb4e-11ea-ba2b-fa163e074e61_660.jpg Герхард Шрёдер Фото: imago-images.de/Global Look Press

Председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер оценил готовящиеся в Вашингтоне санкции против «Северного потока — 2». По его словам, введение новых ограничений станет «намеренным расторжением трансатлантического партнёрства».

Более 120 компаний в области судостроения, инженерного дела, охраны природы и безопасности, которые работают или работали с Nord Stream 2, затронуты напрямую... За каждой из этих компаний — европейские рабочие места, которые находятся в опасности, — цитирует Шрёдера издание Handelsblatt.

Он также предупредил, что санкции грозят крупными финансовыми последствиями. В частности, под угрозой окажутся инвестиции в европейскую инфраструктуру, которые составляют €12 млрд. Ещё €4 млрд составят дополнительные расходы европейских потребителей.

Шрёдер назвал готовящиеся санкции против союзника по НАТО в период экономического спада «нападением на европейскую экономику, недопустимым посягательством на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность западной Европы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский конгрессмен-республиканец Стив Вомак заявил: сенат США включил дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» в проект бюджета национальной обороны. По его словам, Москва намерена использовать газопровод в качестве инструмента принуждения, чтобы увеличить зависимость Варшавы и Киева от российского газа, поэтому Вомак «аплодирует сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны».