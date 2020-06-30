Санкции против «Северного потока — 2» включены в проект бюджета США

https://static.news.ru/photo/515f227e-bb20-11ea-ba49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский конгрессмен-республиканец Стив Вомак заявил, что сенат США включил дополнительные санкции в отношении «Северного потока — 2» в проект бюджета национальной обороны. По его словам, Москва намерена использовать газопровод в качестве инструмента принуждения, чтобы увеличить зависимость Варшавы и Киева от российского газа.

Я горд быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство и аплодирую сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны, — написал Вомак в своём Twitter.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Свои варианты оборонного бюджета представляют сенат (под контролем республиканцев) и палата представителей (под контролем демократов). Согласительная комиссия сводит два документа в один, за него голосуют обе палаты, а затем он кладётся на стол президента для подписи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что готовящиеся санкции против «Северного потока — 2» со стороны США бессмысленны, поскольку нужны лишь для утешения Украины. Об этом сообщает американское издание Forbes. Авторы полагают, что именно так в Вашингтоне воспринимают новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть иностранные компании и лица, занимающиеся услугами по страхованию и андеррайтингу.