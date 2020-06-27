США порадуют Украину бессмысленными санкциями против «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/832d9ce0-b945-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Готовящиеся санкции против «Северного потока — 2» со стороны США бессмысленны, поскольку нужны лишь для утешения Украины. Об этом сообщает американское издание Forbes.

Статья получила название «В США прозвучал похоронный звон по „Северному потоку — 2“. Авторы полагают, что именно так в Вашингтоне воспринимают новый пакет ограничительных мер, которые могут затронуть иностранные компании и лица, занимающиеся услугами по страхованию и андеррайтингу. Санкции будут направлены на приостановку строительства проекта.

В Forbes cчитают, что США уже не смогут остановить «Северный поток — 2», поскольку проект практически завершён.

Это просто последняя битва в энергетической войне США против России, — пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, радость от возможного введения санкций испытывают только на Украине, где «Нафтогаз» считает магистраль главной угрозой украинской газовой промышленности. С запуском «Северного потока — 2» большая часть российского газа будет поставляться в Европу, минуя Украину. Это лишит украинский бюджет почти 10% ВВП.

Ранее члены Палаты представителей США Адам Кинзингер, Денни Хек, Майк Тернер и Рубен Гальего подготовили документ о защите энергетической безопасности Европы. Он призван ввести дополнительные санкции в отношении проекта.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время трубопровод построен примерно на 93%.

NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Вашингтона ввести санкции в отношении «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией.