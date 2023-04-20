Международные резервы Рссии за неделю снизились на $600 млн

Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Международные резервы России по состоянию на 14 апреля снизились на $600 млн, сообщается на сайте Банка России. Неделей ранее, 7 апреля, сумма высоколиквидных иностранных активов составляла $600,2 млрд.

Объем международных резервов по состоянию на 14 апреля составил $600,2 млрд, сократившись за неделю на $0,6 млрд, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила, — говорится в сообщении.

Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

13 апреля Банк России сообщил, что международные резервы РФ за неделю с 31 марта увеличились на 1,2% (или $6,9 млрд) и на 7 апреля 2023 года составили свыше $600 млрд.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, что международные резервы РФ выросли с учетом в том числе замороженных активов. По его словам, Гаагский суд за текущий год не смог найти никаких юридических оснований изъять у России замороженные резервы, а это значит, что, скорее всего, они будут вскоре разблокированы и поступят вновь в распоряжение страны.