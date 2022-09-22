Маткапитал проиндексируют на 12,4% с 1 февраля 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Об этом сообщается в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования, пишет ТАСС.

Согласно документу, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. На сегодня размер маткапитала на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей на первого ребенка и 693,1 тысячи рублей на второго в случае, если семья не получала такие выплаты на первого ребенка. То есть, отмечает издание, всего за двоих детей можно получить 693,1 тысячи рублей.

После индексации маткапитал составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей — на второго.

В конце августа депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому программу маткапитала предлагается сделать бессрочной. Глава партии Сергей Миронов высказал мнение, что предлагаемые меры помогут улучшить демографическую ситуацию в стране.

Ранее в Госдуме предложили упростить процесс оплаты обучения детей с помощью средств материнского капитала. Средства материнского капитала предлагается направить на оплату образовательных услуг без договоров об оказании платных услуг.