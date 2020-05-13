Марки нефти Brent и WTI дешевеют 13 мая после роста накануне

Цены на нефть марок Brent и WTI снижаются в ходе торгов в среду, 13 мая, после роста во вторник, 1 мая, который был поддержан надеждами на устранения избытка на мировом рынке.
По состоянию на 08:05 мск стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE Futures составляет $29,55 за баррель — на $0,43 меньше цены закрытия прошлой сессии.
Фьючерс на нефть WTI на бирже NYMEX подешевел до $25,66 за баррель — на $0,12.
Как ранее писал NEWS.ru, снижение нефтедобычи и рост спроса на сырьё стали важными шагами на пути к открытию мировых экономик,
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