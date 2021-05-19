Мантуров заявил об отсутствии диктата цен в России

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что говорить о диктате цен в стране нельзя. Об этом сообщает ТАСС.
Он также
Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится, — подчеркнул Мантуров.
Он также добавил, что министерство работает над развитием всех форматов торговли, в том числе и малых. В качестве примера он привёл распоряжение о неотложных мерах поддержки малых и средних предпринимателей, которое было утверждено кабмином в начале года.
Мантуров подчеркнул, что Минпромторг регулярно проводит совещания по координации развития малоформатной торговли в регионах, и выразил уверенность в том, что принятые меры улучшат конкуренцию производителей, повысят качество товаров, а также поспособствуют снижению цен.
Ранее сообщалось, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси».