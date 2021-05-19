Мантуров заявил об отсутствии диктата цен в России

https://static.news.ru/photo/5acd1f8a-b8bf-11eb-a4b7-96000091f725_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что говорить о диктате цен в стране нельзя. Об этом сообщает ТАСС.

Он также отметил , что в России не наблюдается доминирования крупных продуктовых торговых сетей. По его словам, на топ-10 продуктового ретейла приходится лишь 25% рынка, в Германии это значение составляет 71%, в Великобритании — 60%, в Польше — 49%, а в США — 46%.

Именно поэтому говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится, — подчеркнул Мантуров.

Он также добавил, что министерство работает над развитием всех форматов торговли, в том числе и малых. В качестве примера он привёл распоряжение о неотложных мерах поддержки малых и средних предпринимателей, которое было утверждено кабмином в начале года.

Мантуров подчеркнул, что Минпромторг регулярно проводит совещания по координации развития малоформатной торговли в регионах, и выразил уверенность в том, что принятые меры улучшат конкуренцию производителей, повысят качество товаров, а также поспособствуют снижению цен.

Ранее сообщалось, что «Магнит» достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении торговой сети «Дикси».