Маленькие налоговые фортели: зачем наши компании бегут с Запада на МосБиржу

Отечественные компании в режиме пересмотра Россией налоговых соглашений с рядом государств начинают активнее изучать способы перехода в родную юрисдикцию, что, в свою очередь, может вызвать исключение ценных бумаг эмитентов из котировальных списков зарубежных бирж (делистинг). Об этом NEWS.ru сообщила управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Московской Биржи Анна Василенко.

Отечественному бизнесу вследствие перемен в налоговом законодательстве становится не очень выгодно иметь холдинговые структуры в других странах, заявляет биржевой эксперт.

Холдинговые компании возвращаются в Россию. Наше законодательство и установление взаимного налогового режима делают интересной регистрацию в РФ так называемой международной компании. При этом для многих эмитентов может встать вопрос о целесообразности сохранения листинга на двух биржевых площадках, и листинг на Московской Бирже может стать для них предпочтительным. Анна Василенко управляющий директор по работе с эмитентами Московской биржи управляющий директор по работе с эмитентами Московской биржи

По её словам, отечественный рынок акций в настоящее время находится на подъёме, индекс МосБиржи — вблизи своих исторических максимумов. Это объясняется как большим интересом со стороны частных инвесторов, так и участием институциональных инвесторов, уточняет Анна Василенко.

Также сейчас активен рынок капитала. Проводятся SPO. Компании с зарубежной юрисдикцией приходят на Московскую Биржу за вторичным листингом. На сегодня уже 12 компаний с первоначальным листингом на международных биржах получили листинг у нас, включая 4 компании, в т. ч. «Тинькофф» и «Мейл.ру», за последний год, — отметила директор по работе с эмитентами Московской Биржи.

Советник практики банковского и финансового права, рынков капитала бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Олег Ушаков подмечает, что процедура редомициляции (смены корпоративной прописки) предусмотрена законом «О международных компаниях и международных фондах». Суть такой процедуры заключается в том, что компаниям, зарегистрированным в зарубежных юрисдикциях, предоставляется возможность «переехать» в Россию, сохранив при этом все права и обязанности. Как показывает практика, сохранён может быть и листинг ценных бумаг на иностранных биржах. Возможен также «двойной» листинг: на Московской Бирже и за рубежом, поясняет Ушаков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, отмечают аналитики, для «переехавших» компаний в налоговом кодексе предусмотрен целый ряд льгот, которые позволяют не облагать налогом большую часть инвестиционного дохода такой компании.

Ради справедливости надо сказать, что процесс возвращения российских компаний на Московскую Биржу идёт уже не первый год, говорит управляющий директор, глава группы по сделкам на рынках акционерного капитала в России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Дмитрий Бродский. При этом стоит отметить, что объёмы торгов на МосБирже, особенно по бумагам компаний средней капитализации, значительно выше аналогичных объёмов торгов в Лондоне, отмечает он.

Изменение условий в налоговых соглашениях с рядом транзитных юрисдикций ожидаемо увеличит налоговую нагрузку на выплачиваемые из России дивиденды и проценты в ряде случаев. Однако налоговые условия не являются определяющими для принятия решения о листинге на российских или зарубежных площадках — гораздо более важен доступ к глобальным рынкам капитала и выход на зарубежные рынки. Николай Милоголов руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС) руководитель Лаборатории исследований налоговой политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ РАНХиГС)

По прогнозам Милоголова, изменение условий соглашений с транзитными странами, вероятно, приведёт к упрощению корпоративных структур, поскольку содержание холдинговых компаний в транзитных странах только ради налоговой экономии может стать невыгодным. Но это не коснётся публичных компаний, для которых льготы, например, по соглашению с Кипром, сохранены, уточнил экономист РАНХиГСа.

Таким образом, предполагает Милоголов, целью проводимой налоговой политики является сокращение пространства для необоснованной экономическими целями налоговой оптимизации и повышение правовой определённости для бизнеса, но не перекрытие доступа к глобальным финансовым рынкам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов считает, что новые налоговые соглашения напрямую не влияют на листинг публичных компаний на международных биржах.

Если бы речь шла про санкции или международные риски, то это была бы совсем другая ситуация. Льготы по дивидендам для публичных компаний остаются, поэтому на вход-выход это никаким образом не влияет. Другое дело, что статус публичной компании означает отдать 15% акций в свободное обращение. Не все компании готовы на это пойти. В теории, те компании которые не готовы иметь публичный статус, могут либо действительно перевести владение в РФ, либо будут платить положенные 15% на дивиденды. Дмитрий Завьялов заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова

Западные биржи, оттеняет картину специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко, предоставляют сейчас большую ликвидность, «то есть там больше инвесторов, которые могут инвестировать в компании деньги».

Ведь биржа по факту — просто площадка. Вопрос в том, сколько сейчас на МосБирже зарегистрировано клиентов. Их в сравнении с крупными площадками, такими как NYSE, NASDAQ и так далее, меньше раз в сто. А значит, это решение исключительно политическое и связано с изменением налогообложения, с санкциями. Оснований говорить, что всё пойдёт в гору на Московской Бирже, пока нет. Вячеслав Зайченко специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ» специалист по производным финансовым инструментам и главный портфельный управляющий инвестиционного фонда «КТ»

Более того, замечает финансист, многие российские компании, которые грозятся сейчас уйти на МосБиржу, имеют государственное регулирование в том или ином виде. А где есть государственное регулирование, есть и разные проявления коррупции, уверен эксперт. Что также позволяет допускать, что возвращение компаний домой имеет, по его мнению, политэкономическую подоплёку.