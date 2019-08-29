https://static.news.ru/photo/16823528-ca72-11e9-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steimer, C./Arco Images GmbH/Global Look Press

Фармацевтическое предприятие, которое специализируется на производстве лекарственных препаратов для лечения аллергических заболеваний, будет построено в Москве.

По словам заммэра столицы по экономической политике Владимира Ефимова, реализация проекта позволит объединить существующие этапы производства и создать полный цикл по изготовлению лекарств на территории Москвы.

Наряду с лекарствами для аллергиков завод будет производить ветеринарные препараты. Запуск его намечен на 2022 год. Предполагается, что мощность предприятия составит 500 тысяч единиц в год, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее News.ru писал, что число жителей России, страдающих аллергическим ринитом (поллинозом), в 2018 году составило 313,4 тысячи человек. Лидируют по числу аллергиков Чечня, Дагестан и Карачаево-Черкесия.