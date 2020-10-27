Курс евро поднялся выше 91 рубля

https://static.news.ru/photo/3758135c-1865-11eb-be33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс европейской валюты вырос на 0,85% к закрытию предыдущей сессии и достиг стоимости в 91,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской Биржи на 17:16 мск.

До этого момента «европеец» торговался выше 91 рубля 22 октября 2020 года.

Через семь минут евро торговался на отметке 91,12 рубля. Доллар также дорожал. Он поднялся на 0,87% и торговался на уровне 77,05 руб.

Фьючерс нефти эталонной марки Brent с поставкой в декабре на бирже ICE в Лондоне растёт на 0,47% — до $40,65 за баррель. Нефть сорта WTI растёт на 0,6%, достигая $38,79 за баррель.

После избрания в США президентом демократа Джо Байдена санкции против России усилятся. Долларовые счета также могут попасть под ограничения, считают аналитики. На данный момент введение серьёзных ограничительных мер, связанных с расчётами в долларах, для российских юридических и физических лиц не предусматривается. Так считает управляющий активами одной из российских инвестиционных компаний Андрей Русецкий, писал NEWS.ru.