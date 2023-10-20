Курс доллара упал ниже 96 рублей МосБиржа: курс доллара впервые с сентября опустился ниже 96 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс американской валюты впервые с 25 сентября опустился ниже 96 рублей, следует из данных торгов на МосБирже. Евро также немного утратил позиции и снизился до 101,4 рубля.

Вместе с тем юань снизился на 1,29%. Сейчас китайская валюта остановилась на отметке 13,055 рубля.

Через неделю состоится заседание совета директоров Центрального банка России, на котором будет обсуждаться возможное повышение ключевой ставки. Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин предположил, что эта мера не поможет укрепить рубль. По словам эксперта, этот инструмент больше так не работает. В противном случае не потребовалось бы обязывать экспортеров продавать свою валютную выручку на бирже, отметил он.

Вместе с тем российские банки ожидают, что регулятор снова поднимет ключевую ставку. Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин заявил, что в связи с этим кредитные организации стали резко наращивать заимствования у Банка России. Объем займов банков перед регулятором на 17 октября составил 3,27 трлн рублей.