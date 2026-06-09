Автоэксперт рассказал, какой курс должен появиться в автошколах

В автошколах должен появиться курс первой помощи для пострадавших в ДТП, рассказал НСН вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко. Он отметил, что информация, которую дают ученикам сейчас, давно устарела.

Автошколы сегодня дают минимальные базовые знания. Я считаю, что подобное нужно выводить в отдельную категорию. Все водители же не могут стать медиками. Нужно как-то по-другому это делать. Если мы будем проверять эти знания тестами, то это никуда не годится, ведь тесты можно просто зазубрить, — рассказал Нестеренко.

Автоэксперт подчеркнул, что базовые знания в этой области необходимы каждому водителю. По его словам, в случае ДТП пострадавшим часто требуется первая помощь.

Ранее автоэксперт Алексей Егоров рассказал, что из-за нового рейтинга автошкол россиянам станет проще получить права. По его словам, один из критериев — доля учеников, сдавших экзамен с первой попытки.