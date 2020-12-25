КС РФ разрешил не выплачивать акционерам ЮКОСа $57 млрд

https://static.news.ru/photo/b79a98a4-4723-11eb-887c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Конституционный суд России выпустил разъяснение по своему постановлению от 2012 года, которое Москва подписала, но не ратифицировала. Позиция высшей судебной инстанции страны фактически означает, что РФ может не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд по решению Гаагского суда.

Утверждение о том, что разъяснение КС теоретически открывает для России такую возможность, сделала «Русская служба Би-би-си». В 2012 году КС разрешил России временно применять нератифицированные международные соглашения. В соответствии с решением КС тогда, например, Москва применила Договор к Энергетической хартии (ДЭХ).

Теперь КС разъяснил, что его решение от 2012 года не означало возможности передачи споров в международные суды. Суд заметил, что споры по соглашениям, подписанным правительством России, должны рассматриваться в российских судах.

Это означает фактическое непризнание Россией вердикта суда в Гааге, принявшего в 2014 и 2020 годах решение о необходимости Москвы выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд неустоек за ликвидацию компании (с учётом пени сумма выросла до $57 млрд).

Отметим, что непосредственно по делу о требовании акционеров ЮКОСа ни КС, ни какой-либо другой орган никаких разъяснений не выпускал.

Как сообщал NEWS.ru, 4 декабря Минюст РФ заявил, что считает необоснованным вердикт Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство Москвы, поданное в рамках дела ЮКОСа.

Судебные прения продолжаются с 2005 года. Компании — акционеры ЮКОСа обратились в гаагский суд с иском к России на $114 млрд. Истцы утверждали, что РФ нарушила их права как иностранных инвесторов. Лишь в 2014 году этот иск был частично удовлетворён — акционерам было присуждено $50 млрд.