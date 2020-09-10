Кремль пока не обсуждает гарантированный доход для россиян

https://static.news.ru/photo/4c280588-f418-11ea-8c3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос о гарантированном доходе для граждан в Кремле пока не обсуждают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока предметных обсуждений на этот счёт не ведётся, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, на повестке дня в Кремле многие точки зрения тех, кто обладает экспертными знаниями и богатым рабочим опытом, поэтому многие предложения пока «на столе», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, шеф-аналитик компании «Телетрейд» Пётр Пушкарёв считает, что российский бюджет не потянет выплаты всем россиянам гарантированного минимального дохода, так как в казне просто нет столько денег.

Ранее лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил подумать над реализацией идеи минимального гарантированного дохода для россиян. В партии уже заявили о разработке соответствующего законопроекта, подчеркнув, что это позволит людям, которые оказались в «любой тяжёлой жизненной ситуации», не остаться без средств к существованию.