«Единая Россия» поставила на гарантированный доход

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил подумать над реализацией идеи минимального гарантированного дохода для россиян. В партии уже заявили о разработке соответствующего законопроекта, подчеркнув, что это позволит людям, которые оказались в «любой тяжёлой жизненной ситуации», не остаться без средств к существованию. В Совете Федерации уже предостерегли авторов инициативы от популизма и превращения этих денег в пособие по несостоятельности, а эксперты, опрошенные NEWS.ru, увидели в ней элемент предвыборной пиар-кампании партии власти.

Независимо от рода деятельности

В ходе онлайн-совещания о социальных задачах «Единой России» лидер единороссов Дмитрий Медведев поручил партийной фракции в Госдуме создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости. По словам политика, это станет важным шагом в формировании будущей социальной политики.

В ходе решения этих задач нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения, — предложил он.

Медведев напомнил, что введение такой модели уже неоднократно обсуждалось в России на экспертном уровне, а кроме того, подобные механизмы уже работают в ряде других стран.

В свою очередь первый заместитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил, что партия уже подготовила ряд законодательных инициатив в этом направлении. По его словам, вопрос о дальнейших шагах по развитию института гарантированного минимального дохода станет предметом внутрипартийной дискуссии при подготовке предвыборной программы партии, с которой она пойдёт на выборы в 2021 году.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособие по несостоятельности

Россия позиционирует себя как социальное государство, и с этой точки зрения любая системная социальная поддержка граждан приветствуется, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Что касается их реалистичности, то каждый раз такие меры должны быть крайне взвешенны и обстоятельно обсчитаны, с тем чтобы это не стало какой-то пиар-кампанией. Всё-таки предложение прозвучало из уст Дмитрия Медведева с оговоркой, что эта идея требует серьёзного обсуждения, анализа и ответа на вопрос, за счёт каких ресурсов это всё делать. У нас уже есть примеры, когда устанавливается минимальный порог тех средств, которые государством выделяются человеку. Это относится и к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), и к прожиточному минимуму. Валерий Рязанский первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике первый замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике

Сенатор добавил, что идея Дмитрия Медведева пересекается с предложением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о стандарте благополучия, в котором учитывается и такой показатель, как среднедушевой доход семьи.

Со своей стороны первый зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) считает инициативу «Единой России» неудачной.

Сама идея минимального гарантированного дохода — это, по сути дела, пособие по несостоятельности. Общество не может позволить себе, чтобы люди умирали от голода, поэтому есть некий минимум, который выдаётся, и это реализуется в целом ряде стран. Но обеспечить минимальный гарантированный доход только для безработных — это значит не стимулировать их на поиск работы, чтобы они не шли на не очень квалифицированную и не очень оплачиваемую работу, а просто сидели на шее у общества. Поэтому это противоречит самой идее стимулирования занятости. Но самое важное, что таких денег сейчас у государства просто нет. И поэтому это чисто популистская инициатива, ничем не подкреплённая. Сергей Калашников экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике экс-министр труда РФ и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

По мнению сенатора, идея гарантированного дохода должна сопровождаться социальным контрактом. В этом отношении в подобной помощи прежде всего нуждаются отдельные категории граждан, например матери-одиночки.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Найти общий знаменатель

В КПРФ NEWS.ru заверили, что партия давно говорит и выступает за прожиточный минимум, который должен быть достойным и разумным. А вот предложение о «минимальном гарантированном доходе» из уст бывшего премьер-министра звучит как минимум странно и очень походит на политическую заявку Дмитрия Медведева о себе, уверен депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Я думаю, что это какая-то заявка на возвращение в большую политику. У него были все рычаги достаточно давно. Более того, вся стагнация населения, и потери доходов населения, и решения, которые к этому привели, были приняты как раз, когда он был премьер-министром. Отличная инициатива, но если бы она была от кого-то другого, мы бы это обсуждали, но она идёт от экс-премьер-министра, который занимал должность достаточно долгое время и имел все рычаги, чтобы это реализовать, поэтому сейчас это ну как минимум странно. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

При этом парламентарий отметил, что коммунисты готовы встречаться и обсуждать предложения, чтобы найти какой-то общий знаменатель, который будет сформулирован в законах, поддержанных консолидированно.

В «Справедливой России» инициативу Дмитрия Медведева поддержали, но напомнили, что партией много раз вносились конкретные предложения и законы на эту тему, но правительством и большинством в Думе все они отвергались с разными вариантами отговорок.

В принципе, мы поддерживаем такие инициативы, но есть небольшой скепсис с точки зрения бюджета, насколько бюджета хватит на такой гарантированный доход. И второе, не будет ли это дестимулирующим фактором для трудоспособного населения, ведь можно, по сути, не работать и получать гарантированный доход. Будем анализировать более подробно эту инициативу, когда она поступит в Думу в виде законопроекта. Тогда уже и примем решение. Михаил Емельянов депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству депутат Госдумы от «Справедливой России», замглавы комитета по госстроительству и законодательству

По словам замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олега Нилова, прежде чем предлагать такие инициативы, нужно принять закон о потребительской корзине, где прописывается минимальный гарантированный набор продуктов, товаров, услуг, платежей, которые определяются сегодня достаточными в России для жизни.

Как я думаю, Дмитрий Анатольевич говорит о чём-то вроде пособия по безработице, и тогда эти деньги может получать либо безработный, либо инвалиды и так далее по списку незащищённых категорий, но всё равно размер выплаты будет зависеть от потребительской корзины. Тут можно много рассуждать, но сначала нужно принять закон о потребительской корзине. Олег Нилов депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия»

А что касается гарантированного дохода, то, по мнению парламентария, речь нужно вести о поддержке натуральным образом, например, продовольственными карточками, которые нельзя превратить в деньги и отдать ими кредиты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Элемент предвыборной кампании

В экспертном сообществе предложение Дмитрия Медведева рассматривают, прежде всего, как предвыборный ход. По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, это значимая инициатива, способная существенно повысить уровень жизни населения России.

Этой инициативой Медведев заявляет от имени партии, что социальная повестка продолжает оставаться ключевой для «Единой России». Несомненно, это весомая заявка на традиционную доминирующую роль партии в парламентской кампании 2021 года. И базовый электорат «Единой России», и другие группы населения, вероятно, позитивно оценят предложение Медведева. Недавний опрос Левада-Центра показал рост готовности граждан голосовать за партию. Думаю, этот тренд может теперь закрепиться. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

В том, что это предвыборная история, не сомневается и директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

И неспроста эта инициатива появилась перед этой трёхдневкой голосования. Её задача — донести до электората, который настроен патерналистски, вот эти идеи, что «Единая Россия» заботится об избирателях, что она обсуждает идеи дать им какие-то деньги на халяву. А потом пройдут выборы и, скорее всего, это спустят на бюрократические тормоза. Рабочая группа в Госдуме соберётся, пообсуждает и забудет. Поэтому это наверняка элемент предвыборной пиар-кампании «Единой России», которой необходимо, чтобы об этом говорили в ближайшие несколько дней, вплоть до 14 числа. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

В любом случае идею гарантированного дохода уже поддержали Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Так, по мнению главы ФНПР Михаила Шмакова, введение такого механизма поддержки граждан положительно повлияет на рост доходов миллионов россиян.

Над материалом также работала Виктория Немис.