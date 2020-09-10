Финансист оценил предложение Медведева о выплатах всем россиянам

https://static.news.ru/photo/fdd989b0-f3d1-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский бюджет не потянет выплаты всем россиянам гарантированного минимального дохода, так как в казне просто нет столько денег. Такое мнение высказал шеф-аналитик компании «Телетрейд» Пётр Пушкарёв.

Так финансист прокомментировал предложение Дмитрия Медведева давать выплаты всем россиянам на личные расходы, независимо от социального, экономического положения и рода деятельности. Только по самым простым подсчётам выплата даже полутора МРОТ на человека в месяц составила бы в 2020 году 18,2 тыс. рублей, а в год — 218,4 тыс. рублей, приводят слова аналитика «Известия».

Для всего населения страны потребовалось бы 20 трлн рублей в год и более. Эта сумма, говорит Пушкарёв, равна всей спрогнозированной до пандемии доходной части бюджета страны, которая составляет 20,3 трлн рублей, или 18% от ВВП.

Российскому бюджету не по силам такие траты. И даже если платить по пять-шесть тысяч рублей в месяц, общая сумма тоже окажется неподъёмной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший председатель правительства и глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России минимального гарантированного дохода. Он напомнил, что такие модели действуют в некоторых странах.