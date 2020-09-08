Медведев предложил начать платить всем россиянам деньги без условий

https://static.news.ru/photo/fedff500-f1ed-11ea-98b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший председатель правительства и глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в России безусловного базового дохода. Он напомнил, что такие модели действуют в некоторых странах.

По его словам, пандемия коронавируса показала, что государству важно помогать людям для сохранения социальной стабильности. Об этом он заявил во время совещания с однопартийцами.

Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения, — подчеркнул он.

Политик отметил, что идею нужно внимательно проанализировать с экономической и финансовой точек зрения, а затем обсудить с профсоюзами и членами правительств.

Нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и тем не менее смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам [в Государственную думу] 2021 года, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные в Германии запустили пилотный проект под названием «Базовый доход». Участникам эксперимента будут просто так раздавать 1200 евро в месяц в течение трёх лет. Исследование призвано выяснить, как получаемые деньги влияют на работу, жизнь и здоровье людей: станут ли они, например, более ленивыми или более творческими.