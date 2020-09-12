Креативные индустрии в России получили около 8 млрд рублей поддержки

https://static.news.ru/photo/51fd2a76-f4de-11ea-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 8 млрд рублей выделили из Фонда президентских грантов на поддержку проектов в сфере креативных индустрий, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По его словам, за последние несколько лет эту сумму направили для поддержки примерно трёх тысяч проектов.

При этом он подчеркнул, что вместе с финансовой поддержкой государству необходимо предоставлять условия для развития креативных индустрий, в частности, нужно внести ряд изменений в законодательство.

Первые шаги уже сделаны — недавно принят целый ряд налоговых льгот для IT-сферы, — отметил Кириенко.

По его мнению, образование, которое основано на использовании тестов в качестве системы оценок, не подходит для развития таких индустрий.

Могу ошибаться, но мне кажется, система образования, в основном построенная на тестах как оценках, может хорошо подходить для одного типа задач и не очень подходить для развития креативных индустрий. И это может быть вызов, — сказал он на Форуме креативного бизнеса, который проходит рамках Российской креативной недели.

Кириенко считает, что нужно подобрать механизмы отбора талантливых людей на ранних стадиях, поэтому стоит обратить внимание не только на образование в вузах, но и в школьном, а также, возможно, дошкольном, передаёт ТАСС.

К креативным индустриям относятся кино, теле- и радиовещание, информационные технологии и разработка программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектура, проектирование и дизайн.

Ранее NEWS.ru писал, что российское правительство планирует в рамках обновления нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» разработать инструментарий поддержки экспорта.